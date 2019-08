RAPID - FARUL 0-0 // Mircea Lucescu îi atenționează pe rapidiști: „Nu sunt la nivelul celorlalte echipe din Liga 2”

10:20

Rapid și Farul au terminat la egalitate, 0-0, într-un meci spectaculos din prima etapă din Liga 2.După meci, Ciprian Marica, finanțatorul Farului, a vorbit despre evoluția jucătorilor săi și despre planurile pe care le are la echipa din Constanța. „Da, a fost un start bun pentru acești tineri jucători. Am făcut față azi și putem spune că Farul are perspective. Îmi felicit jucătorii și staff-ul pentru dăruire și ambiție. ...