Halucinant. Cum a aflat Anamaria Ferentz ca Marcel Toader a murit. “NU e glumă”

19:10

Veste tristă în showbizul românesc, Marcel Toader s-a stins din viață în urmă cu puțin timp. Omul de afaceri se afla la Periș, la masă, alături de câțiva prieteni, când a suferit un stop cardiac. Fosta soacră a omului de afaceri a făcut primele declarații după ce a aflat tragica veste. "Am auzit că a […]