Caracal: O femeie a sesizat Poliția că a găsit haine lângă locul unde s-a căutat telefonul Luizei

21:00

“Palmaresul” amoros al lui Marcel Toader la prima vedere a fost destul de bogat. Însă, pe cât de multe femei a reușit să agațe, pe atât de multe divorțuri a și avut. Marcel Toader a fost un om cu o stare materială foarte bună. Era un lucru evident că-i plăceau doar femeile stilate, cochete, care […] The post Marcel Toader a fost căsătorit de 6 ori. De ce a rămas afaceristul singur appeared first on Cancan.ro.