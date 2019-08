Exporturile de carne ale României au scăzut puternic, din cauza pestei porcine

00:15

Consiliul Naţional al PLUS a finalizat procedura de vot pentru Protocolul de Alianţă politică cu USR, anunţă sîmbătă seară, pe Facebook, liderul PLUS Dacian Cioloş. Şi Comitetul Politic al Uniunii Salvaţi România a votat, sâmbătă, continuarea alianţei cu PLUS cu obiectivul de a oferi României o alternativă politică reală, conform liderului USR, Dan Barna.