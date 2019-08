USR-PLUS a amânat strângerea de semnături pentru prezidenţiabilul Dan Barna, Urmează negocieri

19:00

Întrebat dacă Statele Unite intenţionează să instaleze noi sisteme de rachete în Asia după anularea Tratatului INF, Mark Esper a răspuns: "Da, am vrea acest lucru". "Am vrea să desfăşurăm astfel de capabilităţi cât mai rapid. Aş prefera în câteva luni, dar aceste lucruri durează mai mult decât ne-am aştepta", a precizat Mark Esper, citat de publicaţiile The New York Times, South China Morning Post şi Tagesschau.de. "O astfel de măsură probabil ar atrage furia Chinei şi Coreei de Nord, ţări care...