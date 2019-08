Nașul Silviu Prigoană, despre moartea finului său, Marcel Toader. „Pentru mine a fost un șoc. Noi avem exact aceeași vârstă”

10:40

Un bebeluș de numai șase ore a fost găsit abandonat în fața unei case din Philadelphia, SUA. Bebelușul a fost descoperit de un bărbat din Pennsylvania. Fetița avea încă cordonul ombilical, potrivit ABC News. Bebelușul era învelit într-o pătură. "Am văzut pătura albă. Când am desfăut-o am văzut că fetița avea încă cordonul ombilical", a […] Post-ul Bebeluș născut doar de 6 ore, abandonat în fața unei case apare prima dată în Libertatea.