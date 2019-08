Trombă marină, cu aspect de tornadă, filmată la Eforie Nord - VIDEO

10:50

"Sunt un om norocos. În ultima vreme am întâlniri remarcabile. Deseori o duc şi pe Martha cu mine, să înveţe, să înţeleagă, să-şi amintească. În definitiv suntem ce sunt amintirile noastre. Deunăzi am avut un shooting cu preşedintele României. Martha a vorbit în limba germană cu domnul Iohannis, au comunicat foarte bine, despre şcoală, despre viaţă. Apoi Martha a pus Jazz pe telefonul mobil, ca să spargă liniştea Cotrocenilor, iar eu am încins blitzul… A ieşit bine. • Dacă ar fi să descriu exper...