Ultima fotografie postată de Maximilian cu tatăl său în viață. Cum apare Marcel Toader

Două cutremure au avut loc în România, azi noapte, imediat după miezul nopții, iar Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a transmis, pe pagina dedicată, informațiile referitoare la magnitudinea mișcărilor tectonice și adâncimea la care s-au produs. Primul cutremur – ora 00:01 Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: În ziua […]