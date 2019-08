Tenis: Mergea şi Begemann au câştigat titlul la dublu în turneul challenger de la Sopot

14:10

Antrenorul interimar al echipei de fotbal FCSB, Vergil Andronache, a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă, că având în vedere incertitudinea de la club de după plecarea tehnicianului Bogdan Andone, ultimele zilele au părut ca nişte ani, dar a precizat că formaţia sa va avea ''o altă faţă'' în meciul de luni cu Astra Giurgiu."Pentru noi ultimele zile au fost practic ca nişte ani. Nu ne-a fost prea comod ultimul rezultat din campionat, de aceea ne dorim ca partida cu Astra Giurgiu să fie un prilej pentru a le arăta suporterilor că suntem altă echipă. Încă sunt accidentaţi, dar noi credem că mâine FCSB va avea o altă faţă, cel puţin din punctul de vedere al atitudinii. Eu am observat dorinţa de a câştiga. Le-am spus jucătorilor să fim o echipă de bărbaţi. Eu nu am observat tensiune, e doar o dorinţă de a câştiga. Veţi vedea mâine seară o echipă cel puţin determinată. Suntem FCSB şi trebuie să avem mentalitate de învingători", a spus Andronache."Acum am vorbit cu băieţii, nimănui nu-i place ce s-a întâmplat. Nu este uşor să faci ceea ce au făcut ei, pentru că a fost o stare de oboseală. Dar noi nu trebuie să ne plângem, iar atmosfera este acum una foarte bună. I-am şi felicitat pe băieţi pentru modul în care s-au antrenat zilele astea. E normal să conteze foarte mult antrenorul, dar aici este un grup extraordinar de unit", a adăugat el.Vergil Andronache a menţionat că nu putea refuza solicitarea clubului de a fi interimar la partida cu Astra: "Fiecare angajat al unei societăţi cred că face acest lucru, eu eram aici şi atunci când mi s-a solicitat ajutorul l-am acordat cu drag. Nu mi se pare ceva anormal. Bineînţeles că am o responsabilitate pentru acest meci. Din moment ce suntem aici, toţi suntem responsabili".Întrebat cine va alcătui primul 11 având în vedere implicarea constantă a finanţatorului Gigi Becali în această problemă, antrenorul interimar a răspuns ezitant: "Scuzaţi-mă... Cine va alcătui echipa?... Noi, staff-ul".Tehnicianul a precizat că nu simte nicio presiune la gruparea condusă de Gigi Becali. "Bogdan Andone a făcut gestul acela pentru binele echipei. Eu am rămas surprins. Nici măcar după meci în autocar nu ştiam. Datoria mea este să asigur continuitate echipei şi nimic mai mult. În rest vor decide oamenii din club. Grupul care e aici nu are nicio problemă cu numele antrenorului. Aud mereu că e presiune aici, dar eu nu am simţit niciodată asta. Pentru un antrenor cred că e extraordinar să îşi facă treaba aici. Mi se pare foarte uşor, mai ales mie care ştiu în ce condiţii am lucrat la Sportul Studenţesc. Lotul este mult îmbunătăţit faţă de etapele trecute, iar asta ne dă speranţe că va fi bine", a mai afirmat Andronache.Echipa de fotbal FCSB întâlneşte, luni, de la ora 21:00, în deplasare, formaţia Astra Giurgiu, într-o partidă contând pentru etapa a 4-a a Ligii I.