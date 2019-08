Revine fermitatea statului român: poliția din Caracal îi amendează pe oamenii adunați la Casa Ororilor pentru că aduc ”injurii organelor de poliție fără a avea un motiv întemeiat”!

12:30

Ionuț Panțîru, 23 de ani, a susținut azi prima conferință ca jucător al celor de la FCSB. Fundașul stânga a vorbit despre meciul cu Astra, luni de la ora 21:00, și despre atmosfera din lot.Meciul va fi de la ora 21:00, liveTEXT, video, foto pe GSP.RO și în direct pe Look Plus, TV Digi Sport și TV Telekom Sport„Am ajuns la cea mai bună și la cea mai iubită echipă din țară. Am bătut-o pe Astra cu Poli Iași, sper s-o bat și luni. ...