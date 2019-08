Marcel Toader va fi înmormântat miercuri. Primele imagini cu locul de veci

10:00

Anamaria Ferentz, una dintre fostele soții ale lui Marcel Toader, a primit vestea că acesta a încetat din viață în mediul… online. Este vorba despre pagina sa de Instagram, acolo unde, la un moment dat, a primit un comentariu halucinant. ”Vezi că a murit Marcel Toader și nu este minciună sau glumă”, a fost mesajul […] The post Halucinant. Cum a aflat Anamaria Ferentz ca Marcel Toader a murit. “NU e glumă” appeared first on Cancan.ro.