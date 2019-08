Au fost ridicate probe din domiciliul lui Dincă. Procurorii încă fac cercetări

10:30

Polițiștii și procurorii au început, duminică dimineață, o nouă zi de cercetări la casa lui Gherghe Dincă. Cu o zi în urmă, anchetatorii au ridicat fragmente osoase și probe biologice, dar nu au găsit încă telefonul Luizei, cea de-a doua fată dispărută. În cursul zilei de sâmbătă, trei telefoane care îi aparțin lui Gheorghe Dincă […]