Alexandru Cumpănașu amenințat cu moartea: “S-au folosit mijloace de intimidare la adresa mea…

Gheorghe Dincă, ucigașul din Caracal, a spus anchetatorilor, la audierile de sâmbătă, că a folosit pentru creșterea temperaturii, în butoiul în care a ars cadavrul, vaselină și carton bitumat, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX. Legat de cadavrul Luizei, susține că l-a aruncat în Dunăre. Potrivit surselor citate, Gheorghe Dincă a spus la audieri că […]