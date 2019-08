Auto: F1 - Lewis Hamilton (Mercedes) a câştigat Marele Premiu al Ungariei

16:40

Zeci de mii de mâini s-au deschis larg, ca în faţa unui tsunami, când boxele, înalte cât casa şi cu sonorul la maximum, au eliberat primul val de decibeli.A urmat val peste val şi trupurile aflate în faţa lor zvâcneau dezarticulat, ca în spasme induse de şocuri electrice. Ficatul, plămânii, inima şi celelalte măruntaie vibrau şi ele în trupurile încordate. DJ-ul se urcă pe platforma scenei, îşi ridică mâinile şi apoi le leagănă alternativ spre stânga şi spre dreapta, iar puhoiul de braţe din faţa sa îi urmează, sincron, exemplul."E ca o descătuşare de energie", spune Ana, una dintre participantele la festivalul UNTOLD."Oamenii vin la festival ca să evadeze din lumea reală. Aici, pentru patru zile aterizezi într-un univers complet paralel, unde niciuna din regulile uzuale nu se aplică. La festival nu mai contează faptul că nu ai plătit chiria, că te-a părăsit iubita sau încălzirea globală. Intri într-o lume a luminilor, a sunetului, a vibraţiilor, alături de mii de oameni care se simt bine. Aici poţi să te îmbraci cu cele mai nebuneşti haine, să zbieri cât de tare poţi, să dansezi 'like nobody's watching', să pleci acasă cu cine vrei sau să nu pleci acasă deloc. Pentru patru zile, viaţa oamenilor de la festival se învârte în jurul ideii de fericire şi a celui mai uşor mod de a o obţine, lucru de care de multe ori nu mai avem timp în 'viaţa reală'", adăugă ea.Ana are 19 ani şi e din Cluj, unde se desfăşoară UNTOLD, dar sunt tineri ca ea care au venit la festival de la mii de kilometri. Tiago, care este student şi are 21 de ani, a venit din Brazilia."Am ajuns aici acum două zile. Am venit în principal pentru că e un festival diferit. E foarte 'fain'. Am aflat de la un prieten care trăieşte în România. Nu am venit pentru vreun artist anume, am venit aici pentru experienţă, să văd cât de multe lucruri din festival. Îmi place foarte mult să dansez şi ieri am fost pe la toate scenele pe la care am putut şi mi-a plăcut foarte tare. În primul rând am venit aici pentru muzică, îmi place foarte tare muzica de la Untold şi în al doilea rând am venit aici pentru oamenii festivalului, pentru că toată lumea e aici pentru acelaşi scop, e o energie care uneşte oamenii; te duci, te plimbi prin parc, vezi oameni, te conectezi cu ei, pentru că ştiţi că toţi sunteţi aici pentru acelaşi motiv", spune Tiago.Potrivit organizatorilor, în cele patru zile ale festivalului se adună peste 360.000 de persoane, cam cât populaţia municipiului Cluj-Napoca, venite de pe toate continentele."Avem participanţi din cele mai îndepărtate colţuri ale lumii, ţări exotice, precum Brazilia, Argentina, foarte mulţi care au venit din Asia - China, India. Avem din Australia. Şi, sigur, sunt foarte mulţi care vin din Europa, din ţări ca Marea Britanie, Olanda, Belgia, Franţa, Italia. Sunt din peste 30-40 de ţări. Majoritatea celor care vin la festival au vârsta cuprinsă între 19 şi 29 de ani, apoi e categoria 30-40, dar sunt şi copii, care sub 7 ani pot să vină gratuit însoţiţi de părinţi, până la persoane, cum am avut în anii precedenţi, o doamnă care l-a adus pe tatăl ei de 82 de ani. Iată că vârsta, până la urmă, nu mai e o barieră, iar genurile muzicale sunt diferite în festival", spune Edy Chereji, director de comunicare şi marketing la UNTOLD.Mulţi sunt vopsiţi pe faţă, pe păr, au frizuri felurite, haine franjurate sau fâşii din diferite materiale cu care îşi acoperă parţial trupurile. Râd, vorbesc tare, beau, dansează, stau tolăniţi în iarbă. Fac cam tot ce le trece prin cap.Edy Chereji explică şi succesul festivalului de la Cluj."Untold a devenit un fenomen pentru foarte mulţi tineri din România. Cumva am reuşit să creăm imaginea aceasta că este cea mai tare experienţă la care poţi participa într-un an; e vorba de un tânăr cu posibilităţi medii, pentru că pentru cineva care are foarte mulţi bani, s-ar putea să-şi permit să facă, nu ştiu, sărituri cu paraşuta în Marele Canion. Tinerii caută lucrul acesta. Pe de altă parte - o spun studiile din ultimii ani - tinerii din ziua de azi caută mai puţin proprietăţi, să achiziţioneze bunuri, ci caută mai mult să achiziţioneze experienţe. Atunci, un astfel de festival de patru zile, cu zece scene, cu foarte multe activităţi reprezintă o oportunitate de a acumula experienţe, de a-şi face amintiri care să le rămână peste ani. Cred că acesta este unul dintre motivele principale: faptul că vin aici, se întâlnesc cu prietenii, e un loc de socializare. Cred că am şi creat în ultimii ani sentimentul acesta de teamă de a nu rămâne pe dinafară, cumva s-a creat dorinţa aceasta de a fi aici, că dacă nu eşti aici în perioada festivalului, cumva nu contezi", susţine Edy Chereji.Psihosociologul Petru Iluţ, profesor universitar, spune că tinerii caută astfel de experienţe în care să-şi descătuşeze energiile, dar şi să-şi etaleze personalitatea. Ei caută bucuria."Tinerii e clar că asta caută. Vedeţi, de exemplu, celebrul festival Woodstock. Într-un fel, mişcarea aceasta hippie e recurentă. E libertate, e descătuşare, e întâlnirea cu alţii, e şi prilejul de a arăta cum eşti îmbrăcat, ce culori ai în păr, dacă ai adus ceva inedit. Dar, dincolo de asta, este pur şi simplu ce spun şi ei, o descătuşare. Însă, dincolo de descătuşare, şi dacă ar trăi numai în seninătate în rest, este o încântare o astfel de experienţă. Nu e determinată numai de frustrări şi complexe. În sine, de la natură, omul e făcut să trăiască bucuria, să trăiască emoţia. Dansul şi cântecul sunt la toate triburile, de când există omul. Sunetul trebuie să fie de o anumită intensitate, de o anumită vibraţie, ca să-i excite şi mai mult. Aşa trebuie să fie, ca să intre în trepidaţii, în transă. Eu mă bucur de bucuria lor", spune Petru Iluţ.Ajuns la a cincea ediţie, UNTOLD se desfăşoară în parcul din centrul Clujului, în perioada 1-4 august, se numără printre cele mai bine cotate astfel de festivaluri din lume, iar printre artiştii importanţi din acest an se află Robbie Williams, Armin van Buuren, Bastille, David Guetta, Martin Garrix. AGERPRES/ (A - autor: Marius Septimiu Avram, editor: George Onea, editor online: Gabriela Badea)