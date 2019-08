Un restaurant a servit unei fetițe de 22 de luni detergent de vase în loc de suc de fructe. Copilul a fost la un pas de moarte

16:40

Dan Barna şi Dacian Cioloş au anunţat că structurile de conducere ale USR şi PLUS au votat pentru continuarea alianţei, ca urmare a rezultatului bun obţinut împreună la alegerile europarlamentare din 26 mai, transmite Agerpres. "Comitetul Politic al Uniunii Salvaţi România a votat, sâmbătă, continuarea alianţei cu PLUS cu obiectivul de a oferi României o