HERMANNSTADT - CRAIOVA 2-1 // Costel Enache a dezvăluit ce s-a întâmplat la pauză în vestiar: „Au fost niște discuții mai energice”

Costel Enache, antrenorul lui Hermannstadt, a ridicat tonul la pauza meciului cu CS Universitatea Craiova, când oltenii conduceau cu 1-0. După revenirea de la cabine, sibienii au marcat de două ori și au câștigat meciul, 2-1.„Victoria e importantă pentru moralul jucătorilor. La pauză am schimbat un pic strategia, am pus o presiune mai mare în jumătatea adversă. Am făcut o schimbare și am avut niște discuții mai energice la vestiar. ...

