Proprietara adăpostului de la Desa a făcut ţarc special pentru nutriile criminalului din Caracal

12:40

Două săptămâni la mare înseamnă relaxare totală și bună dispoziție permanentă. Așa s-a întâmplat și în cazul Ioanei Tufaru, aceasta petrecând zile frumoase de vacanță, la Costinești, alături de familie. Ioana Tufaru a ales stațiunea Costinești ca locație pentru petrecerea concediului fiindcă este destinația aleasă de foarte mulți tineri, iar atmosfera este una excelentă. Și, […] The post Câți bani a cheltuit Ioana Tufaru la mare, la Costinești. Prețul plătit pentru o noapte de cazare appeared first on Cancan.ro.