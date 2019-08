Vladimir Beliș, fost șef INML, despre psihopatul Gheorghe Dincă: „Trebuie recurs la metode specifice pentru a-l face să vorbească”

13:50

Luni va avea loc tragerea la sorţi pentru play-off-ul Europa League şi Champions League, competiții în care România este reprezentată de FCSB, Universitatea Craiova și CFR Cluj. FCSB şi Craiova nu vor avea deloc o misiune uşoară în tentativa de a ajunge în grupele Europa League. UEFA a anunţat posibilele adversare ale formaţiilor româneşti, în […]