O nouă navă pentru salvarea migranţilor a ridicat ancora din Franţa

21:50

Numărul apelurilor non-urgente la 112 a scăzut, în acest an, sub 50%, iar în ultimele zile, după cazul de la Caracal, a crescut masiv numărul de descărcări ale aplicaţiei "APEL 112", potrivit datelor furnizate, duminică, de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS)."Pentru prima dată de la înfiinţarea Serviciului de urgenţă 112, în anul 2019, numărul apelurilor non-urgente a scăzut sub 50%. Numărul total al apelurilor primite la Serviciul de urgenţă 112 de la începutul anului până la data de 01.07.2019 este de 5.715.753, dintre care 2.989.280 au fost apeluri urgente şi 2.726.473 au fost apeluri non-urgente. În perioada 20.07.2019 - 31.07.2019, la numărul unic de urgenţă 112 s-a înregistrat un număr total de 403.886 apeluri, din care 192.751 au reprezentat apeluri non-urgente", se precizează într-un comunicat al STS.Conform aceleiaşi surse, 196.332 de apeluri, din care 95.701 non-urgente, au fost înregistrate în perioada 20-25 iulie 2019, iar 207.554 de apeluri, din care 97.050 non-urgente, în perioada 26-31 iulie 2019."Un număr însemnat de apeluri non-urgente au fost apeluri recepţionate de pe cartele neidentificabile. (...) Scăderea numărului apelurilor non-urgente se datorează în primul rând cetăţenilor, care au înţeles că este important să sune la 112 doar când au o urgenţă", precizează STS.În ceea ce priveşte aplicaţia "APEL 112", ea a fost descărcată de 145.640 de ori. Dacă în perioada 20-25 iulie au fost doar 787 de descărcări, între 26 şi 31 iulie numărul descărcărilor a crescut masiv, ajungând la 122.071."Aplicaţia 'APEL 112' are în continuare un număr mare de descărcări, cele mai multe fiind în data de 26.07.2019, respectiv 40.134", se mai menţionează în comunicat. AGERPRES/(AS - autor: George Onea, editor: Oana Popescu, editor online: Alexandru Cojocaru)