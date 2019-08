Horoscop 5 august 2019. Berbecii au o zi complicată

22:20

Serviciul de Telecomunicații Speciale a precizat că, în prima jumătate a acestui an, numărul apelurilor non-urgente la 112 a scăzut, pentru prima dată de la instituirea serviciului, sub pragul de 50%. STS infirmă oficial afirmația lui Raed Arafat potrivit căruia circa 70% din apeluri nu ar reprezenta urgențe reale. Libertatea a probat deja faptul că […]