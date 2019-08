Protestele pun Hong Kong într-o ''situaţie foarte periculoasă'', avertizează lidera pro-Beijing

06:50

Un operator al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Constanţa a fost sancţionat după ce, din greşeală, a transmis sâmbătă seara pentru o parte din judeţ, prin Ro-Alert, o avertizare meteo de cod roşu de furtună, în condiţiile în care era vorba de cod portocaliu.Potrivit şefului ISU "Dobrogea" al judeţului Constanţa, colonelul Daniel Popa, angajatul a primit o mustrare scrisă, nemaiputând participa pentru o perioadă la eventuale examene de promovare."Din greşeală, operatorul nu a modificat mesajul şi l-a transmis cu codul roşu. Am intervenit ulterior (...). Menţionez că eram în plin cod portocaliu, aveam peste 170 de apeluri. (...) Am sancţionat disciplinar ofiţerul de serviciu, cu mustrare scrisă, va avea repercursiuni vizavi de evaluarea anuală şi nu va putea participa la eventuale concursuri sau examene de promovare într-un viitor apropiat sau semi-îndepărtat. Iar în plus, vom reinstrui personalul", a spus Popa.După transmiterea în mod greşit a avertizării Ro-Alert, ISU Constanţa a revenit cu precizări."Judeţul Constanţa este sub avertizare nowcasting de vreme severă de cod portocaliu. Mesajul pentru 'cod roşu' a fost o greşeală pentru care ne cerem scuze. Se vor lua măsuri . Oficial, în acest interval suntem sub avertizare de Cod portocaliu. Era prestabilit pe cod roşu de la cel anterior", a informat presa ISU "Dobrogea".Prin Ro-Alert s-a transmis sâmbătă o avertizare de vreme rea în judeţul Constanţa, pentru intervalul 18.35-19.30, ea fiind însă primită de cetăţeni după ce începuse furtuna."Într-adevăr, există un timp de la primirea de la ANM şi transmiterea de către noi, operatorului îi ia în jur de cinci minute pentru redactare", este una dintre explicaţiile date de şeful ISU "Dobrogea".Vântul puternic a doborât zeci de copaci peste maşini şi a smuls acoperişuri, iar mai multe străzi au fost inundate, sâmbătă seară, în urma unei furtuni care s-a produs în municipiul Constanţa. Afectate de ploaia torenţială şi vijelie au mai fost şi alte câteva localităţi din judeţ. AGERPRES/(AS - autor: Nona Jalbă; editor: George Onea, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: ISU Constanta/Facebook