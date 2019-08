Constanţa: Primăria reia seria concertelor instrumentale de pe faleza Cazino, sub egida proiectului Sunset Sea-mphony

07:50

Actorul Richard Burton, pe numele său adevărat Richard Walter Jenkins Jr., s-a născut la 10 noiembrie 1925 în localitatea Pontrydyfen din Ţara Galilor (Marea Britanie), conform richardburton.com.A fost ultimul dintre cei 12 copii ai minerului Thomas Jenkins. După moartea mamei sale, Richard, care avea doar doi ani, a fost crescut de o soră a sa.Philip Burton, profesorul şi mentorul său, a fost cel care l-a învăţat operele clasicilor şi l-a scăpat de accentul scoţian. De la el a împrumutat Richard numele de "Burton". A câştigat o bursă şcolară la Oxford, dar a studiat acolo doar şase luni, pentru că deja se simţea atras de actorie. A debutat în teatru cu piesa "Druid's Rest", în 1943, în Liverpool, chiar înainte de intrarea la facultate, potrivit cinemagia.ro. Între anii 1944 şi 1947, Burton a fost pilot, pentru ca următorul an să îi aducă debutul în cinematografie cu filmul "The Last Days of Dolywn", moment în care îşi cunoaşte prima soţie, Sybil Williams.Primul film american al lui Burton este "My Cousin Rachel" (1952), care îi aduce prima nominalizare la Oscar pentru "cel mai bun actor în rol principal". Din acest punct de vedere, Richard Burton se poate înscrie în topul actorilor cu cele mai multe nominalizări (şapte), care nu i-au adus Oscarul. Un an mai târziu, în 1953, filmează pentru pelicula "The Robe", urmată de "Prince of players" (1954), "The Rains of Ranchipur" (1954), "Biter Victory" (1957), "Look Back in Anger" (1959) şi "The Longest Day" (1962).În 1963, în timpul filmărilor la "Cleopatra", o cunoaşte pe Elisabeth Taylor. Amândoi erau, la acea dată, căsătoriţi: Burton cu Sybil Williams, iar Taylor cu muzicianul Eddie Fisher. În acelaşi an, Burton divorţează, pentru ca, în 1964 (an în care apar pe ecrane filmele "Becket" şi "The Night of the Iguana") să se căsătorească cu Liz Taylor. Mariajul lor a fost turbulent şi complicat, de cele mai multe ori din cauza consumului de alcool. Acest lucru le-a afectat cariera, dar nu înainte da a câştiga o foarte mare popularitate, "Liz şi Dick" fiind cel mai celebru cuplu de la Hollywood.Lista filmelor lui Burton din această perioadă este de invidiat: "The Spy Who Come In From The Cold" (1965), "The Taming of the Shrew", "The Comedians" (1967), "Boom!" (1968), "Anne of the Thousand Days", "Staircase" (1969), "Raid on Rommel" (1971), "Hammersmith Is Out", "Bluebeard", "Sutjeska" (1972), conform imdb.com.În 1966, cei doi au jucat în pelicula de succes "Who's Afraid of Virginia Woolf?".Burton şi Liz au divorţat în 1974 (an în care a apărut "Il Viaggio"), iar în 1975 s-au recăsătorit. A doua căsătorie n-a durat decât un an, în 1976 înregistrându-se cel de-al doilea divorţ. "Dragostea noastră a fost atât de înflăcărată, încât ne-a mistuit pe amândoi", spunea Burton după divorţ.În anii '80, filmografia lui Burton numără peliculele "Circle of Two" (1980), "Absolution" (1981), "Wagner" (1983) şi "Ellis Island" (1984).Richard Burton s-a căsătorit cu Susan Miller şi a divorţat de aceasta în 1982. Ultimul lui mariaj, început în 1983, cu producătoarea BBC Sally Hay, a durat doar 13 luni, până la moartea sa, la Geneva, în urma unei hemoragii cerebrale. Decesul a fost înregistrat la 5 august 1984. Richard Burton a avut două fete cu Sybil Williams, Kate şi Jessica. În mariajul cu Taylor a adoptat o fetiţă, Maria. AGERPRES (Documentare - Horia Plugaru, editor: Ruxandra Bratu, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) www.imdb.com