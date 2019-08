Crimele din Caracal au fost degeaba! Fată plină de sânge, ignorată de doi polițiști din Galați VIDEO

19:10

Prinţul Harry al Marii Britanii i-a scris un mesaj romantic soţiei sale, ducesa Meghan de Sussex, care a împlinit 38 de ani duminică, pe contul pe care cei doi îl împart pe reţeaua de socializare online Instagram. “La mulți ani, uimitoarei mele soții! Îți mulțumesc pentru că mi te-ai alăturat în această aventură! Cu dragoste, […] The post Ducesa Meghan a împlinit 38 de ani. Ce mesaj i-a transmis soțul ei, prințul Harry appeared first on Cancan.ro.