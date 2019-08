Ce se întâmplă cu fiul lui Gheorghe Dincă! Poliția l-a căutat la Deveselu, dar acesta…

22:30

Vladimir Beliș, fost șef INML, a declarat pentru Antena 3 că anchetatorii ar trebui să recurgă la metode specifice pentru a-l face pe Gheorghe Dincă să vorbească. „Câteodată îi faci să spună și ce nu au făcut. Și cu asta am spus tot”, a declarat fostul șef INML. „Eu nu cred că este un lup singuratic. Nu […] The post Vladimir Beliș, fost șef INML, despre psihopatul Gheorghe Dincă: „Trebuie recurs la metode specifice pentru a-l face să vorbească” appeared first on Cancan.ro.