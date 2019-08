De la când începe inima să bată până la singura parte din corp care nu se autovindecă. Medicul Vasi Rădulescu enumeră o listă cu 70 de lucruri interesante despre corpul tău

11:20

„După ce am cunoscut un tip drăguţ în club, ne-am întâlnit din nou şi a doua seară am făcut sex. Nu l-am mai văzut de atunci, dar s-a simţit fabulos - iar a doua zi m-am despărţit de tipul cu care aveam o relaţie de 5 ani. Acum mă întreb de ce am făcut asta”, a scris tânăra. „Am 21 de ani şi mi-am cunoscut iubtiul când aveam 15. Credeam că e perfect şi îmi era fidel. M-am considerat norocoasă pentru că mi-am găsit sufletul pereche atât de tânără. Păream pe drumul către o viaţă minunată până acum...