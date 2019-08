O prahoveancă şi fiul ei de 2 ani, dispăruţi după ce au plecat la biserică şi nu au mai revenit

09:50

Descoperire șocantă a anchetatorilor în casa lui Gheorghe Dincă! Anchetatorii revin, azi, în "Casa groazei" din Caracal pentru a căuta noi probe referitoare la uciderea celor două adolescente, Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu. În ceea ce o privește pe Luiza, nu au fost, încă, găsite indicii care să confirme că aceasta s-a aflat în locuința […]