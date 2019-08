Delia, o fetiță de 11 ani din Caracal, mesaj sfâșietor pentru Luiza și Alexandra: ”Ați pierdut lupta cu criminalul…”

11:00

Președintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul prin care este revocată Ecaterina Andronescu din funcția de ministru al Educației Naționale. Iohannis a semnat și decretul prin care este desemnat interimar pe această funcție Valer-Daniel Breaz, ministrul culturii și identității naționale. "Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 5 august a.c., următoarele decrete: Decret prin […]