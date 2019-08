Consiliul de Etică şi Management Universitar propune destituirea lui Toader din funcţia de rector

15:50

Izabela, prietenă a Luizei Melencu, fata dispărută în Caracal, a povestit că a sunat la 112 în luna iulie, atunci când s-a despărţit de fostul prieten, care a devenit agresiv şi a încercat să intre peste ea în casă. „Era foarte gelos şi începuse să mă bată. Atunci m-am despărţit de el. A început să devină şi mai agresiv şi a încercat să intre peste mine în casă, la începutul lunii iulie, dimineaţa, la 4. Am sunat la 112 şi când am văzut că a trecut ceva timp şi nu vine nimeni am mai sunat încă o...