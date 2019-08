EXCLUSIV Reda Jaadi și-a reziliat contractul cu Dinamo! Urmează alți jucători

15:30

Numele lui Cristiano Bergodi a fost vehiculat în ultima perioadă ca fiind presupusul înlocuitor al lui Bogdan Andone pe banca lui FCSB, însă clauza de reziliere pe care o are la Voluntari ar putea să-l facă pe Gigi Becali să se răzgândească.„Cristiano Bergodi are o clauză de 150.000 de euro, ceea ce cred că-l face un antrenor greu de luat în acest moment. El are unul dintre primele 3 sau 4 salarii din România. ...