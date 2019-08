Un bărbat din Suceava și-a dat foc în miezul zilei pentru că se certase cu iubita lui. Omul a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital

12:20

Trei tineri fost surprinși, vineri seara, în timp ce zăceau pe malul Mureșului, înspre cartierul Alfa, întinși pe jos, cu privirea în gol. Imagine șocantă pentru cei care au ales, vineri seara, să meargă la o plimbare pe malul Mureșului. Unul dintre trecători a ales să facă o fotografie pentru a surprinde efectul "zombie". Tinerii […]