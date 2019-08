Ministrul Justiției a declarat că i-a anunțat pe părinții Alexandrei de decesul acesteia, înainte ca ei să afle din presă

12:30

Familia Luizei Melencu a fost chemată de polițiști pentru a încerca să-și identifica fiica pe imaginile surprinse într-un mall din Craiova. Criminalul Gheorghe Dincă a declarat – în fața celor care îl anchetează – că a ucis-o și pe Luiza, nu numai pe Alexandra Măceșanu, însă cercetările desfășurate până acum nu au confirmat declarația sa. […] The post Mătușa Luizei Melencu, declarație-șoc: ”Luiza nu avea niciun motiv ca să stea ascunsă!” appeared first on Cancan.ro.