Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 6 august 2019. Peștii își recâștigă încrederea de sine

13:30

Anchetatorii caută și luni probe noi în cazul crimelor din Caracal, aflându-se într-un lan de floarea soarelui de pe marginea drumului din oraș. Căutările în lanul de floarea soarelui de pe marginea drumului au fost începute în ultimele zile, iar luni au fost reluate, în paralel cu cele din casa lui Gheorghe Dincă. Potrivit unor […] The post Noi probe în cazul crimelor din Caracal, căutate într-un lan de floarea soarelui din localitate appeared first on Cancan.ro.