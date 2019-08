Cum arată soacra lui Vladimir Drăghia. Ce mesaj i-a trimis Alice Cavaleru acesteia, de ziua ei

19:50

Remus Rădoi, zis Codiță, interlopul care a fost solicitat de șeful Poliției Caracal să-i ajute la găsirea Alexandrei, fata ucisă în Caracaș, are contracte cu statul în valoare de peste 4,3 milioane de euro. Mai bine de 30 de contracte cu statul are Rădoi, toate înregistrate în SEAP, conform cerințelor legale, potrivit G4Media. Rădoi nu […]