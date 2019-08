Italia: Guvernul obţine votul Senatului pentru un proiect de lege pentru care îşi asumase răspunderea

20:30

Ambasadorul Confederaţiei Elveţiene în România, Arthur Mattli, a dezvăluit participanţilor la cea de-a 26-a ediţie a Academiei Sighişoara, care se desfăşoară până în data de 10 august, că înainte de a cunoaşte România a cunoscut muzica României, întrucât profesorul său de pian a fost unul dintre elevii compozitorului şi pianistului Dinu Lipatti.Diplomatul Arthur Mattli, care şi-a preluat mandatul în România în luna iunie, le-a făcut această dezvăluire profesorilor şi studenţilor Academiei Sighişoara, în timpul inaugurării noii săli de spectacole din Cetatea Medievală, care poartă numele de Auditorium "Dinu Lipatti-Clara Haskil"."Cred că în Sighişoara muzica a devenit un brand. Când veneam de la hotel către aceasta sala de concerte am auzit muzica, i-am auzit pe studenţi exersând şi asta îţi da un sentiment minunat şi face ca acest oraş să fie unul deosebit. Vă felicit şi felicit şi cetăţenii oraşului Sighişoara precum şi toate celelalte autorităţi care au susţinut această iniţiativă. Când vorbim despre faptul că această sală poartă numele Clarei Haskil şi al lui Dinu Lipatti mă simt foarte mândru deoarece, poate nu ştiţi, dar Clara Haskil avea paşaport elveţian atunci când s-a stins din viaţă şi asta înseamnă pentru mine că este foarte important să fiu prezent la aceasta inaugurare. În ceea ce-l priveşte pe Dinu Lipatti am să vă spun un mic secret. Pe vremea când studiam puţină muzică la conservator, profesorul profesorului meu fusese Dinu Lipatti. Deci am fost oarecum inspirat de el de la o vârstă fragedă şi înainte de a cunoaşte România am cunoscut muzica României. Din păcate Lipatti a plecat dintre noi la o vârstă fragedă, dar moştenirea sa este mereu prezentă şi asta ne arată cât de inspirat a fost şi ce muzică deosebită a creat şi a lăsat pentru generaţiile care l-au urmat. Cred că aceasta este magia artei, aşa cum spunea Sfântul Francisc de Assisi, puţină muzică poate aduce lumină acolo unde este întuneric şi eu cred în această putere a muzicii" a declarat ambasadorul elveţian.Imediat după inaugurarea noii săli de concerte, Arthur Mattli a interpretat la pian piesa "Ciacona" aparţinând unui compozitor elveţian, Paul Juon, alături de violoniştii Alexandru Gavrilovici, directorul artistic al Academiei Sighişoara şi de Fanni Coros, din Cluj-Napoca."Acest loc de întâlnire, Sighişoara, nu este doar un loc de întâlnire cultural şi muzical, ci este şi o academie foarte profesională care are ca scop să promoveze identificarea următoarei generaţii de muzicieni extraordinari. Este o colaborare intensă pe plan privat. Dacă mă uit pe lista profesorilor Academiei Sighişoara vă pot spune că în prezent 6 din cei 12 profesori, deci jumătate, trăiesc în Elveţia. Cultura a reprezentat mereu o punte între culturi, iar 'muzica - citându-l pe Oscar Wilde - este partea cea mai importantă a artei deoarece şi ultimul sunet rămâne deschis. Mie îmi place foarte mult muzica iar 'vinovatul' principal pentru acest lucru este Dinu Lipatti, care m-a inspirat mereu atunci când cântam la pian (...) Nu am renunţat la muzică, ştiam că muzica mă va însoţi mereu, iar pentru mine, ca amator, este ceva cu totul deosebit să pot urmări aici, în Sighişoara, lucrările Academiei şi să pot contribui, prin intermediul Academiei, la adâncirea relaţiilor", a precizat presei, ambasadorul Arthur Mattli.Ambasadorul Elveţiei a mai arătat că ţara sa este interesată de Sighişoara din punct de vedere cultural şi şi-a exprimat bucuria că Academia Sighişoara poate continua această tradiţie."Academia Sighişoara, înfiinţată acum 26 de ani, a fost o iniţiativă privată a doi muzicieni extraordinari, iar eu am norocul azi să-l întâlnesc pe unul dintre cei doi fondatori, domnul profesor Alexandru Gavrilovici. Noi sprijinim mereu iniţiative private între oameni din Elveţia şi România, iar în domeniul muzicii aceste legături sunt foarte puternice. Există în Elveţia o asociaţie care sprijină Academia Sighişoara, dar există şi în România care se ocupă de acest lucru. Mai există şi un alt sprijin şi anume Ambasada Elveţiei la Bucureşti, precum şi Sponsor' Fund din Elveţia, iar acest Sponsor' Fund este susţinut de firme din Elveţia", a precizat diplomatul.Directorul Academiei Sighişoara, Alexandru Gavrilovici, a declarat pentru AGERPRES, că ambasadorul Arthur Mattli s-a aflat alături de studenţii şi profesorii academiei începând de sâmbătă până luni şi că prestaţia sa din timpul concertului a fost una la nivel de profesionist."Ceea ce am început, împreună cu prietenii mei din Elveţia, şi am dezvoltat împreună în ultimii 26 de ani, îşi găseşte acum un punct culminant. Este o mărturie stabilă a faptului că, prin cultură, ţările îşi topesc graniţele, nu există graniţe. Când vorbim de Lipatti, când vorbim de divina Clara Haskil spunem că sunt cetăţenii lui Dumnezeu şi sunt acolo prin muzică. Îi mulţumim domnului ambasador Arthur Mattli că este alături de noi în acest momente (...) Cei peste 2000 de studenţi care au trecut prin Sighişoara începând cu 1993 au luat de aici puţină flacără", a arătat Alexandru Gavrilovici.În acest an Academia Sighişoara se desfăşoară în perioada 1-10 august, iar la aceasta participă 45 de studenţi şi 12 profesori, dintre care şapte din ElveţiaAcademia Sighişoara a fost iniţiată în 1993 de violonistul elveţian de origine română Alexandru Gavrilovici, fost prim concert-maestru al Orchestrei Simfonice din Berna timp de 34 de ani, alături de flautista Heidi Indermuhle.Manifestarea s-a numit la început Festivalul de Muzică de Vară Sighişoara şi dintr-un curs pentru studenţi din România şi Elveţia, susţinut de profesionişti în domeniu, recunoscuţi pe plan mondial, "Academia Sighişoara" s-a transformat într-un important festival internaţional de muzică, dar cu accent pe caracterul de şcoală de vară.În anul 2014, Festivalul-şcoală Academia Sighişoara a fost considerat de către site-ul CMUSE, care oferă cele mai noi ştiri şi videoclipuri din industria muzicală mondială, ca fiind una dintre cele mai interesante 20 de destinaţii muzicale din întreaga lume, fiind clasată pe locul 12. 