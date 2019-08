ASTRA - FCSB 2-1 // Vergil Andronache, după eșecul de la Giurgiu: „Nu contează ce antrenor vine, e bine că s-a schimbat atitudinea” + Reacția lui Răzvan Oaidă

20:40

Cristiano Bergodi (54 de ani), antrenorul lui FC Voluntari, s-a declarat mulțumit de prestația elevilor săi în remiza cu Poli Iași, scor 0-0, în cadrul etapei a patra a Ligii 1.Vezi AICI detalii despre meci„Cred că în a doua repriză am jucat numai noi. Am avut situații în careu, am avut o ocazie cu Deac, dar din păcate nu am câștigat aceste trei puncte care erau foarte importante pentru noi. ...