MFP propune o rectificare bugetară pozitivă; cele mai mari diminuări de bugete la Educaţie, Fonduri Europene şi Cercetare

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află sau doresc să călătorească în India că, începând de luni, pe fondul escaladării tensiunilor apărute ca urmare a revocării statutului special al statului Jammu şi Kashmir, guvernul Republicii India a emis un ordin prin care se interzice circulaţia publicului în zonă, serviciile de internet şi serviciile de telefonie mobilă fiind suspendate în mai multe locuri din stat.Potrivit MAE, cetăţenii străini nu au acces în zonă, iar cei aflaţi deja în regiune trebuie să părăsească imediat statul.Astfel, cetăţenii români aflaţi în Republica India sunt sfătuiţi să urmărească avertismentele de călătorie de pe pagina web a MAE şi să îşi înregistreze prezenţa în Republica India la secţia consulară a Ambasadei României la New Delhi.Totodată, precizează MAE, este indicat ca cetăţenii români să evite deplasările în zonele Srinagar, Imphal, Uttar Pradesh si West Bengal, precum şi locurile aglomerate din localităţile Pune, New Delhi si Mumbai.Pentru a călători în Sikkim, Arunachal Pradesh şi în Insulele Andaman şi Nicobar, sunt necesare permise emise de guvernul indian. De asemenea, au fost necesare permise şi pentru efectuarea de vizite în Nagaland, Manipur şi Mizoram, dar aceste solicitări sunt în stare permanentă de revizuire şi pot fi eliminate. În acest scop, cetăţenii români sunt sfătuiţi să depună cererile pentru obţinerea acestor permise cu cel puţin trei luni în avans, menţionează MAE.De asemenea, în regiunea de Nord-Est (la frontiera cu Pakistan), precum şi în Jammu şi Kashmir există un pericol major de atacuri teroriste sau de desfăşurare a unor acţiuni ale grupărilor insurgente/separatiste. Totodată, Uttar Pradesh şi West Bengal au fost scena unor atacuri teroriste.În Darjeeling si Bengalul de Nord se înregistrează periodic greve spontane care conduc la întreruperi în domeniul transporturilor, lipsa aprovizionării cu apă potabilă, închiderea magazinelor şi restricţionarea serviciilor publice în respectivele regiuni.În New Delhi, poliţia locală a instalat puncte de control pe străzi şi în principalele puncte aglomerate din oraş care efectuează controale ale autovehiculelor.Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la New Delhi: +911126141663, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCR) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie cu caracter de urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de permanenţă al Ambasadei României în Republica India: +918130303444.Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet http://newdelhi.mae.ro, https://ec.europa.eu/consularprotection/content/home_ro , www.mae.ro şi reaminteste faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreste în siguranţă" (http://www.mae.ro/app_cs ), care oferă informaţii si sfaturi de călătorie, precum şi serviciul de alertă prin SMS, aferent campaniei de informare "Un SMS îţi poate salva viaţa".Cetăţenii români care se deplasează în aceste zone de risc sunt atenţionaţi că posibilităţile de intervenţie ale misiunii diplomatice în astfel de zone sunt reduse.Totodată, cetăţenii români sunt sfătuiţi cu insistenţă să îşi încheie asigurare de călătorie, medicală şi de viaţă.MAE mai recomandă cetăţenilor români care se află în India să evite deplasările în zonele montane ale Indiei, în timpul musonului, să evite circulaţia pe timp de noapte, locurile aglomerate, demonstraţiile si deplasarea în zone izolate ale ţării, să recurgă numai la serviciile de transport oferite de firme de taxi omologate, să păstreze în locuri sigure documentele si valorile personale, biletele de călătorie banii, cărţile de credit şi să nu le expună în mod vizibil asupra lor sau în maşini, să încuie maşinile şi să le asigure cu sisteme de alarmă, să respecte anunţurile sau recomandările autorităţilor locale.De asemenea, pe timpul călătoriilor în India, persoanele de sex feminin trebuie să manifeste prudenţă în privinţa persoanelor cu care intră în contact, a locurilor în care se deplasează pentru a nu se expune riscului de a fi agresate fizic sau sexual.Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se deplasează în Republica India că, pe fondul ploilor abundente, cu debite peste medie, înregistrate în perioada musonică actuală şi din cauza înmulţirii ţânţarilor, în zona capitalei New Delhi se constată creşteri semnificative ale cazurilor de infectare cu virusurile Chikungunya si Dengue.Pentru informaţii cu privire la tipurile de vaccinuri care trebuie efectuate, cetăţenii români sunt sfătuiţi să se adreseze Institutului Naţional de Sănătate Publică (http://www.insp.gov.ro ) sau unui cabinet de vaccinări internaţionale (http://www.cnscbt.ro/index.php/sfaturi-pentru-calatori/85-cabinete-vaccinari-internationale) si să acceseze, pentru informaţii suplimentare, site-urile dedicate ale Centrului Naţional de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (http://www.cnscbt.ro/index.php/sfaturi-pentru-calatori) şi Centrului European de Control şi Prevenire a Bolilor (http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics). 