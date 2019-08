Casa lui Gheorghe Dincă a ajuns obiectiv turistic macabru. Ce se întâmplă, în fiecare zi, la locuința criminalului

23:40

Gheorghe Dincă a fost adus în urmă cu aproximativ o săptămână în arest la Penitenciarul Jilava. Toți deținuții de aici au căutat orice metodă de a ajunge în apropierea monstrului care a mărturisit că le-a ucis cu sânge rece pe Luiza și Alexandra! Angajații penitenciarului sunt acum în alertă, pentru că în interior s-a pornit […] The post Gardienii îl păzesc non-stop pe Gheorghe Dincă, ca să nu se sinucidă! appeared first on Cancan.ro.