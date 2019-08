Zeci de familii dintr-un sat din zona de nord a județului Dâmbovița sunt izolate. Oamenii nu mai pot ajunge la magazin

07:50

Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 pe scara Richter s-a produs luni spre marți noaptea în județul Vrancea, la adâncimea de 70 kilometri, potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul s-a produs marți, la ora 00:05:01, ora României, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea. Acesta nu a fost, însă, singurul. Un alt […]