Adjunctul DGASPC Galați care a afirmat că fata găsită plină de sânge a făcut „sex consimțit” și-a dat demisia

Universitatea Craiova a ajuns în turul III preliminar, după o dublă manșă cu Honved fără goluri, în care am avut parte de un final dramatic. Totul s-a decis loviturile de departajare, acolo unde portarul italian Mirko Pigliacelli a apărat de trei ori. Totuși, din cauza incidentelor grave din tribune, arena "Ion Oblemenco" a fost "suspendată",