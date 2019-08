Alexandru Rafila: Colostrul poate fi considerat un prim vaccin; ne lipseşte serios capacitatea de a consilia femeia gravidă

14:20

Fostul antrenor al CSA Steaua, Marius Lăcătuş, a afirmat, marţi, într-o conferinţă de presă, că posibila numire a portughezului Toni Conceicao la FCSB reprezintă un act de încredere din partea patronului Gigi Becali."Nu ştiu dacă a fost numit sau nu Conceicao. Este alegerea patronului, dacă el şi l-a dorit pe Toni Conceicao înseamnă că are încredere în capacitatea lui de antrenor şi că merge pe mâna lui pentru a-şi putea îndeplini obiectivul. Eu cred că are nevoie de un antrenor, cred că în primul rând echipa are nevoie de un antrenor. Nu ştiu dacă domnul Becali are nevoie de un antrenor, dar în primul rând echipa are nevoie. Are nevoie de un antrenor care să fie respectat, care să fie ascultat şi să fie executat tot ceea ce pune în practică la antrenamente. Cert este faptul că faţă de perioada în care am fost eu lucrurile s-au mai schimbat un pic la FCSB. Nu pot să spun dacă în rău sau un bine, dar înainte cred că Gigi Becali nu se pricepea atât de bine la fotbal cât se pricepe acum", a afirmat Lăcătuş.Interpelat pe marginea atitudinii finanţatorului Gigi Becali faţă de antrenori, Lăcătuş a spus: "Este ceva nou? Becali aşa este el, nu cred că se va mai schimba acum şi probabil în viitorul apropiat sau îndepărtat nu va avea o altă atitudine. Este strict problema lui, a spus-o de multe ori că asta este modalitatea de a colabora cu angajaţii din cadrul clubului şi cine doreşte să meargă, merge, cine nu, asta este. Cine doreşte să meargă acolo ştie unde merge şi ce îi aşteaptă. Eu nu, în niciun caz nu aş mai merge acolo".Tehnicianul afirmă că FCSB trece printr-o perioadă grea şi că nu este principala favorită la câştigarea campionatului în acest sezon."Nu aş risca să fac un pariu privind campioana, pentru că este abia începutul campionatului, au trecut doar patru etape, este destul de devreme. Dar probabil că în lupta pentru titlu vor fi aceleaşi trei-patru echipe care au fost anii trecuţi, şi mă refer aici la FCSB, CFR Cluj, Viitorul, Craiova. Nu cred că o altă echipă ar putea intra în lupta pentru titlu, deşi mi-aş dori, pentru că ar face competiţia mai interesantă. După începutul de campionat, FCSB-ul nu are prima şansă. Dacă stăm şi analizăm că după 4 etape au doar 4 puncte înseamnă că nu sunt ei favoriţi, dar campionatul este lung, mai urmează şi meciurile din play-off. Trebuie să recunoaştem însă faptul că trec printr-o perioadă mai dificilă, au un număr foarte mare de jucători accidentaţi. Vom vedea pe parcursul campionatului ce se întâmplă. Important este că toate aceste trei echipe care sunt angrenate în cupele europene au şanse de a merge mai departe şi îmi doresc acest lucru, sper ca acest lucru să se întâmple Şi dacă nu vom avea trei echipe, să avem şi noi măcar două care să fie în grupele cupelor europene, fie că va fi Liga Campionilor sau Europa League", a mai spus Marius Lăcătuş.Tehnicianul Marius Lăcătuş a fost prezentat marţi, în cadrul unei conferinţe de presă, în postura de ambasador al unei case de pariuri.AGERPRES (A-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Adrian Dădârlat)