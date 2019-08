Bătaie la Puterea Dragostei de la Kanal D! Bianca și Mariana au intrat în conflict chiar în timpul unui dans

09:30

De ani buni, Dida Drăgan s-a retras definitiv din lumina reflectoarelor. Au contat și probeleme cu care s-a confruntat. Artista s-a luptat cu cancerul, dar și cu probleme financiare serioase. Recent, a acceptat, totuși, invitația lui Fuego și a participat la emisiunea artistului, ocazie cu care a arătat că poți începe o viață nouă chiar […] The post Cum arată Dida Drăgan după ce s-a vindecat de cancer. Prima apariție la TV a artistei, după mai mulți ani appeared first on Cancan.ro.