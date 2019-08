Dancă (PNL): Cerem Guvernului să retragă proiectul privind rectificarea bugetară; este un buget fals

14:50

Fostul antrenor al echipei de liga a patra CSA Steaua, Marius Lăcătuş, a afirmat, marţi, într-o conferinţă de presă, că formaţia "militară" va rămâne mereu în sufletul său şi că nu se va îndepărta de acest club."Clubul Sportiv Steaua va rămâne mereu în sufletul meu şi faptul că m-am despărţit acum pentru neîndeplinirea obiectivului nu înseamnă că mă voi îndepărta de acest club. Voi încerca să fiu alături de echipă atât timp cât îmi va permite timpul şi îmi doresc din tot sufletul să îşi îndeplinească obiectivul în noul sezon, acela de a promova în liga a treia", a declarat Lăcătuş.Tehnicianul a precizat că nu va accepta să antreneze echipe din ligile inferioare, chiar dacă a pregătit CSA Steaua în Liga a IV-a."Mi-ar plăcea să mai antrenez, dar vreau să spun că faptul că am antrenat Steaua în liga a IV-a nu înseamnă că pot merge la orice echipă din ţară şi din orice ligă. Steaua a reprezentat şi reprezintă ceva pentru mine şi pentru cariera mea de sportiv şi de aceea am fost de acord să încep cu ei acest proiect din liga a patra, dar asta nu înseamnă că Marius Lăcătuş va antrena oricând, pe oricine şi în orice ligă. Nu sufăr din punct de vedere financiar şi nu am ajuns în situaţia să merg să antrenez pentru a putea să îmi întreţin familia. Eu sunt foarte liniştit, dacă va veni o ofertă bine, dacă nu, iar bine. Am avut oferte de la echipe mici, eu îi respect, dar nu înseamnă că dacă am fost cu Steaua în liga a IV-a, voi muri la acest nivel. Planurile mele erau cu totul şi cu totul altele, îmi doream să am un parcurs cu Steaua cât mai lung, din păcate nu am reuşit şi am lăsat locul altora, care pot duce această muncă la bun sfârşit. Sper să le meargă bine, eu am discutat şi cu Florentin Dumitru şi cu Iulian Miu, vor beneficia de aceleaşi condiţii de care am beneficiat şi eu şi sper să realizeze ceea ce şi-au propus", a mai spus antrenorul.Tehnicianul Marius Lăcătuş a fost prezentat marţi, în cadrul unei conferinţe de presă, în postura de ambasador al unei case de pariuri.AGERPRES (A-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Adrian Dădârlat)