Prima scriitoare afro-americană premiată cu Nobel pentru Literatură a murit

16:30

Primarul Aradului, Călin Bibarţ (PNL), a declarat, marţi, corespondentului Mediafax, că nu este mulţumit de proiectul de rectificare bugetară, în condiţiile în care oraşul a pierdut, în ultimii doi ani, aproape 30 de milioane de euro ca urmare a măsurilor luate de Guvern. „Nu avem cum să fim mulţumiţi din moment ce pierdem în fiecare an ca urmare a măsurilor Guvernului circa 15 milioane de euro pe an. Deci în doi ani de zile am pierdut 30 de milioane de euro şi ni se întorc zero lei, zero barat....