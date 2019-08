Consiliul Consultativ al Copiilor din World Vision cere transport şcolar gratuit pentru elevii de la sate

16:50

Majorarea accizelor la ţigarete în mai puţin de o lună va afecta profund piaţa legală şi va pune în pericol veniturile suplimentare pe care Guvernul speră să le obţină, arată producătorul JTI într-un comunicat remis AGERPRES."Ordonanţa '114 bis' arde piaţa legală a ţigaretelor. JTI consideră că proiectul de Ordonanţă de urgenţă publicat astăzi (marţi, n.r.), prin care sunt prevăzute creşteri ale accizei la ţigarete în mai puţin de o lună, va afecta profund piaţa legală şi va pune în pericol veniturile suplimentare pe care Guvernul speră să le obţină", precizează sursa citată.Potrivit JTI, o creştere de peste 10 euro în mai puţin de un an nu a mai avut loc din 2010, când contrabanda a ajuns la peste 36%, iar piaţa neagră a devenit subiect de discuţie pe agenda CSAT."Ministerul Finanţelor aduce argumentul alinierii la Directiva 2011/64/UE, care prevede că incidenţa accizei în preţul mediu ponderat trebuie să fie 60%, invocând pericolul declanşării procedurii de infringement. Un pericol care de fapt nu există, prevederile Directivei fiind foarte clare: ajustarea se poate face până la 1 ianuarie al celui de-al doilea an după ce incidenţa scade sub 60% (art. 11, alin. 1), adică până la 1 ianuarie 2021", se arată în comunicatul citat.În context, Gilda Lazăr, director Corporate Affairs & Communications, JTI Romania, a arătat că, vara trecută, JTI a propus includerea în Codul Fiscal a unui mecanism prin care să se asigure menţinerea anuală a incidenţei de 60%, până la atingerea pragului de 115 Euro/mie, prag de la care această cerinţă europeană nu se mai aplică, însă propunerea nu a fost luată în seamă."Şi cu banii în buzunar şi cu sufletul în rai nu se poate. Anunţarea unui nou Calendar, pentru a îndulci vestea creşterii accizei şi a da senzaţia de predictibilitate fiscală, este inutilă, din moment ce, oricum, acesta va fi din nou schimbat, aşa cum ne-a obişnuit Guvernul, prin sutele de modificări intempestive ale Codului Fiscal. Vara trecută, JTI a propus includerea în Codul Fiscal a unui mecanism prin care să se asigure menţinerea anuală a incidenţei de 60%, până la atingerea pragului de 115 Euro/mie, prag de la care această cerinţă europeană nu se mai aplică. Propunerea nu a fost luată în seamă, dar Guvernul a aprobat în decembrie, prin Ordonanţa de urgenţă 114, o creştere punctuală abruptă şi un Calendar pe trei ani, desfiinţat după şapte luni, prin prezentul proiect. În prezent, prin această un fel de Ordonanţa 114 bis, Guvernul propune o altă creştere intempestivă şi un alt aşa-zis Calendar... Suntem o organizaţie cu peste 1.200 de angajaţi, cu zeci de furnizori şi mii de clienţi, care au la rândul lor zeci de mii de salariaţi. Ne desfăşurăm activitatea legal şi plătim anual taxe de circa 800 de milioane de euro. Noi ne facem planuri de afaceri pe termen mediu şi lung, spre deosebire de Guvern, care îşi face calcule de pe o zi pe alta. Avem nevoie de stabilirea clară a unui mecanism de menţinere anuală a nivelului incidenţei de 60% şi a unui mod de calcul, nu de Calendare care nu sunt respectate. În loc de asta, ni se cere, din nou, să ne conformăm unei legi astăzi anunţată, mâine publicată, iar poimâine aprobată", a afirmat Gilda Lazăr. JTI a trimis săptămâna trecută Ministerului Finanţelor Publice o scrisoare oficială prin care solicită majorarea accizei de la 1 ianuarie, nu de la 1 septembrie, pentru a avea timp de modificare a planurilor de afaceri, şi pentru ca piaţa să poată absorbi creşterile de preţ, fără a se orienta către produsele de contrabandă.Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marţi, că majorarea accizei la tutun a fost necesară pentru armonizarea unei Directive Europene, altfel România risca deschiderea unei proceduri de infringement. Potrivit acestuia, notificarea a venit de la comisarul european pentru afaceri economice şi financiare, impozitare şi vamă, Pierre Moscovici."La acciza pe tutun este vorba de notificări venite din partea Comisiei Europene sub ameninţarea deschiderii unui infringement pentru România pentru nearmonizarea sau neactualizarea cu directiva respectivă. Nu face Ministerul de Finanţe - şi v-am mai spus şi o repet în continuare - nu am darul de a pune taxe şi impozite. Oricât s-ar strădui unii şi alţii să îmi bage pe gât OUG 114, oricât ar dori unii şi alţii, când discutăm concret, dar concret, nu au niciun fel de argument. Nu îmi plac taxele şi impozitele şi nu am să cresc nici numărul, nici cuantumul lor. Oricâţi nebuni ar scrie pe Facebook, oricâţi habarnişti o să întâlniţi şi o să vă spună fel de fel despre mine, nu au argumente. Întrebaţi-i de argumente concrete", a spus Eugen Teodorovici.Nivelul accizei totale pentru ţigarete se majorează, începând cu 1 septembrie 2019, de la 483,74 lei/1.000 ţigarete la 503,97 lei/1.000 de ţigarete, potrivit proiectului de Ordonanţă pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicat marţi de Ministerul Finanţelor.AGERPRES/(AS - autor: Andreea Marinescu, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Anda Badea)