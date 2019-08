Dragoș Pătraru îi ironizează pe polițiști în debutul noului sezon de la ”Starea Nației”: ”Sunt comisar adjunct major în trupele de elită de la ANTRICOT”

10:20

În urma crimelor de la Caracal au apărut informații conform cărora orașul ar fi controlat de clanurile mafiote. Invitat la un post de televiziune, primarul orașului, Liviu Radu, a negat acest lucru. Viorel Octavian-Stănescu, viceprimarul din Caracal, susține, însă, exact contrariul. "Când eram consilier local, adică înainte să fiu viceprimar, exista o dare de seamă […]