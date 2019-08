Taximetristul care l-a luat pe Gheorghe Dincă în mașina lui a fost audiat

15:00

Teodora, una dintre concurentele de la Insula Iubirii, a aflat în timpul Bonfire-ului că Eusebiu, iubitul ei, a înșelat-o de mai multe ori… și cur prostituate! „De ce continuă să o țină legată pe această femeie? Dacă nu ai niciun sentiment, dacă nu o iubești, nu vrei o familie cu ea, de ce o mai […]