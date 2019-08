SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 7 august

23:00

Senatorul PSD Olt Paul Stănescu a declarat, marţi, că înţelege durerea lui Alexandru Cumpănaşu, ca rudă apropiată a Alexandrei Măceşanu, însă nu e cazul să acuze pe toată lumea, el adăugând că niciodată nu a avut vreo legătură şi nu a cunoscut vreun membru sau şef al unei grupări infracţionale."Transmit sincere condoleanţe familiei îndoliate, rudelor. Înţeleg durerea domnului Cumpănaşu, Alexandra a fost nepoata dumnealui. Dar e greu de la o întâmplare nefericită, de la o tragedie pentru care nu sunt cuvinte, să acuzi pe toată lumea. În ceea ce mă priveşte pe mine, şi am proprietatea cuvintelor, niciodată nu am avut legătură sau să cunosc vreun membru sau un şef al unei grupări infracţionale, un clan interlop, niciodată nu am discutat cu asemenea oameni. Ştim cu toţii că există. Din toţi cei aleşi în 2016, cel puţin pe cei care pe îi ştiu eu, indiferent din ce partid fac parte, nu ştiu un om politic să aibă legătură cu vreo grupare infracţională sau clan interlop. Înţeleg durerea domnului Cumpănaşu, dar nu cred că e cazul să facă asemenea afirmaţii", a afirmat Stănescu, la postul Antena 3.El a adăugat că se cunoaşte existenţa unor reţele de interlopi şi sunt oameni politici care pot fi acuzaţi în mod direct de legături cu astfel de grupări, el făcând referire la familia fostului preşedinte Traian Băsescu."Sigur că se cunoaşte existenţa unor reţele, toată lumea bănuieşte. Nu avem informaţiile necesare. Şi eu vă dau un exemplu... Sunt oameni politici care pot fi acuzaţi în mod direct de legături cu asemenea grupări. Şi v-aş da cel mai autentic exemplu, tot din judeţul Olt. Drăgăneşti de Olt, unde e clanul Bercea... e la 20 de kilometri de Caracal. Trebuie să ne aducem aminte că la o sărbătoare câmpenească Traian Băsescu era de mână cu Bercea Mondial, cu prima doamnă. Ne aducem aminte că Bercea Mondial punea o salbă de galbeni la gât primei doamne, ne aducem aminte de mormanul pe care clanul Bercea l-a dus fratelui Mircea Băsescu pentru ca el să iasă din puşcărie", a spus Paul Stănescu.De asemenea, el a mai afirmat că reprezintă greşeli ale clasei politice desfiinţarea sectoriştilor şi a posturilor de poliţie din mediul rural, iar "disoluţia statului român se simte cel mai tare" la nivelul Poliţiei Române şi a Ministerului de Interne."Clasa politică a dus la distrugerea Poliţiei Române prin desfiinţarea sectoriştilor. Am cunoscut sectorişti şi aveau un registru cu toţi locuitorii din sectorul lui. Unui sectorist din vremurile pe care le-am trăit împreună nu-i trebuia mai mult de un sfert de oră să ajungă la locul şi în casa unde s-a întâmplat, pentru că el ştia şi ce câini are fiecare, cum e vopsită poarta, ce culoare are gardul. Dar noi am greşit pentru că disoluţia statului român se simte cel mai tare în cadrul Poliţiei Române şi a Ministerului de Interne. Am desfiinţat posturile de poliţie din mediul rural, numai greşeli. Oamenii politici au greşit în ce priveşte legislaţia", a mai afirmat senatorul PSD Olt.Alexandru Cumpănaşu s-a prezentat marţi la Parchetul General pentru a cere procurorilor audierea parlamentarilor de Olt în legătură cu informaţiile pe care aceştia le deţin despre "reţelele de crimă organizată, trafic de persoane şi trafic de organe" din judeţ, dar şi legăturile acestora cu politicieni locali.El a explicat că a venit să facă o completare la plângerea penală depusă pe 29 iulie, în care a reclamat instituţiile care au acţionat în cazul crimelor de la Caracal, respectiv STS, MAI, Parchetele din Olt şi Dolj."Faţă de plângerea depusă iniţial, astăzi m-am hotărât să vin cu o adăugare. Solicit audierea tuturor parlamentarilor de Olt, care pot fi audiaţi deocamdată ca martori, cu privire la reţelele de crimă organizată din judeţul Olt, cu privire la orice informaţie pe care aceştia o deţin în acest moment cu privire la reţelele de crimă organizată, trafic de persoane şi trafic de organe. Informaţii pe care le au, dacă ele există, dacă nu cumva suntem toţi nebuni şi totul este frumos în România şi nu se întâmplă nimic. Am suficiente informaţii să cred că membri ai Parlamentului din judeţul Olt, politicieni din judeţul Olt, primari sau alte autorităţi deţin informaţii cu privire la aceste reţele infracţionale. Din punctul meu de vedere, şi în cazul Alexandrei şi în cazul altor fete este vorba de reţele bine organizate şi nu de criminali în serie şi atât. Reţele care acţionează nu doar în ceea ce priveşte traficul de carne vie, ci sunt conectate la instituţii publice din judeţul Olt, instituţii publice care finanţează aceste reţele", a declarat Cumpănaşu.În opinia sa, Alexandra a fost victima unei reţele de trafic de persoane şi trafic de organe.El a mai spus că va cere procurorilor să stabilească dacă politicieni din Olt au legături cu Gheorghe Dincă, suspectul crimelor din Caracal."Plângerea penală pe care o depun astăzi vizează şi verificări, pe care Parchetul General să le efectueze prin toate structurile pe care le are la dispoziţie, în ce măsură politicieni locali, nu dau niciun nume, l-au cunoscut pe Dincă vreodată, dacă ştiau despre activitatea acestuia infracţională. Multă murdărie va ieşi la iveală despre ceea ce se întâmplă în complicitatea dintre mediul politic, procurori, judecători, primari şi statul român", a mai susţinut Cumpănaşu. 