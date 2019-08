Spectacol total la Salonic în Champions League între PAOK și Ajax!

20:20

Au avut loc noi percheziții în casa lui Gheorghe Dincă și s-au găsit un laptop și un aparat foto pe lângă cele trei telefoane. Avocatul familiei Melencu a făcut declaraţii tulburătoare despre casa lui Gheorghe Dincă. Acesta a participat la percheziţii. “Această casă, în integralitatea ei, mai ales parterul, inclusiv curtea, inclusiv acea încăpere unde […] The post Anchetatorii au descoperit în casa criminalului un laptop și un aparat foto appeared first on Cancan.ro.