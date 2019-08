O adolescentă a fost prinsă fără bilet în tren / Un bărbat însoţit de fiica lui de trei ani s-a oferit să o ajute, în schimbul unei „întâlniri” la toaletă

18:40

Înainte de a-l vedea ca o cocoaşă în spatele premierului Vasilica, l-am remarcat pe Mihai Fifor ca ministru al Apărării. Acolo a dat apă la moara Rusiei, subliniind cu mândrie că baza militară de la Deveselu deţine rachete balistice. • După ce-a rezolvat problemele Apărării, a fost însărcinat să le rezolve şi pe ale Internelor, ca ministru interimar. De câteva zile, Fifor emană un şuvoi de soluţii inepte, în termeni bombastici – fermitate, toleranţă zero etc. etc. (Nu asta ar fi problema. La C...