Cum a păcălit Gheorghe Dincă toată România: “Este un prădător sexual și un sociopat sadic care..”

22:40

Iulian Stroe, tatăl micului Hercule, a publicat un mesaj halucinant despre cazul din Caracal. Bărbatul nu crede în ancheta autorităților. ”Cazul Caracal: nu înțeleg doua lucruri: 1. De ce operatorul 112 nu a spus fetei sa iasă și sa fugă. 2. De ce fata nu a fugit din acel loc, în timpul în care a […] The post Iulian Stroe, tatăl micului Hercule, mesaj halucinant despre cazul din Caracal appeared first on Cancan.ro.